شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم "صربى"لمباراة بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين طاقم حكام صربى لمواجهة بيراميدز وسموحة المقرر إقامتها غدًا الخميس، فى الجولة 22 بالدورى الممتاز . وكان بيراميدز قد طلب استقدام حكام من أوروبا لمواجهة سموحة، وسدد لاتحاد الكرة قيمة استقدام الطاقم الأوروبى البالغة 25 ألف دولار.

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