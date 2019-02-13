شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبطل الجزائر فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء.. وتذاع المباراة على قناة bein sport 1.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نصر حسين داى

يستعيد الزمالك خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق، لقيادة خط الوسط أمام الفريق الجزائرى بعد غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف، بالإضافة إلى عودة محمود كهربا، صانع ألعاب الأبيض، بعدما شارك فى مران الفريق بداية من أول أمس، مع باقى اللاعبين بعد حصوله على إجازة طوال الفترة الأخيرة للاستجمام فى ألمانيا؛ بسب غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف.

من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمي، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا في خط الوسط، عمر السعيد في خط الهجوم".

ترتيب الزمالك ونصر حسين داى في المجموعة

يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

يحاول الفارس الأبيض تخطى هزيمته فى الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكينى، والتى هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد موى بكينيا وتحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين حول أهمية مباراة نصر حسين داى، للعودة للمنافسة فى الكونفدرالية التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاثة، مشددًا على أنه لن يقبل سوى بالفوز في المباراة.

بطل الجزائر يتفوق على الزمالك

يدخل الفريق الجزائرى المباراة متفوقًا على الزمالك بعدما فاز فى مباراته الأولى على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين مقابل هدف، لذا يسعى الفريق للخروج بأى نتيجة إيجابية من المباراة تضمن له مواصلة منافساته فى الكونفدرالية ويحتل نصر حسين داى، المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى الجزائرى، برصيد 27 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول مسابقة الدورى المصرى، برصيد 48 نقطة.