شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يكتفون بمشاهدة شوط وحيد بين مانشستر وباريس في معسكر نصر حسين داي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالزمالك إن لاعبي الفريق الأبيض اكتفوا في فندق الإقامة ضمن معسكر مواجهة نصر حسين داي الجزائري بمشاهدة الشوط الأول بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

تابع المصدر ذاته إن لاعبي الزمالك صعدوا في الشوط الثاني إلي الغرف من أجل الحصول علي أكبر قسط من الراحة قبل مواجهة نصر حسين داي في مباراة الغد التي ستقام في برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في الكونفدرالية.

وحرص لاعبو الزمالك علي متابعة أحداث الشوط الثاني من مواجهة مانشستر وسان جيرمان عبر هواتفهم الشخصية.