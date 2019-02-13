رئيس الاتحاد: اتحاد الكرة لم يناقش مع الأندية مواعيد كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على أنه لم يحدث وقام ممثلي الأندية في اجتماع اتحاد الكرة الأخيرة بالموافقة أو حتى مناقشة مواعيد كأس مصر التي قامت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بالإعلان عنها.

ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ويعترض رئيس الاتحاد السكندري على موعد مباراة كأس مصر مع الإسماعيلي يوم 21 فبراير.

وقال رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج "الماتش" "عامر حسين من الشخصيات المحترمة التي نحبها ونقدرها جميعا، ولا يتأخر عن نادي الاتحاد السكندري في أي طلب".

وتابع "لكن بالأمانة، أحاول الوصول لعامر حسين لكن هاتفه مغلق، لقد تفاجئنا جميعا في الاتحاد السكندري بموعد مباراتنا مع الإسماعيلي".

وأضاف "هناك 7 أيام بين مباراتي الاتحاد والهلال في كأس زايد للأندية الأبطال، كان هناك مباراة في المنتصف مع حرس الحدود في الدوري تأجلت لشهر مارس، والذي سنلعب به عدد من المباريات المضغوطة".

وأكمل "في الأساس تم تأجيل مباراة الاتحاد والحرس بسبب مباراتي الهلال السعودي، وحدثت تلك الأمور من قبل مع النادي الأهلي أكثر من مرة".

وصرح "أؤكد على أن عامر حسين مشكورا قام بتأجيل مباراة حرس الحدود في الدوري بين مباراتي الهلال لأننا الممثل المصري الوحيد في البطولة العربية، سنصل مصر يوم 17 ليلا، هل يُعقل أن نواجه الاسماعيلي بعدها بـ48 ساعة في ملعب المقاولون العرب".

"لقد تم تأجيل مباراتنا مع حرس الحدود بسبب الضغط، فكيف يتم وضع مباراة بدلا منها أمام الإسماعيلي في الكأس وتقام في القاهرة، فكان من الأولى أن نلعب أمام الحرس".

وشدد "نرفض فكرة اللعب مع الإسماعيلي في هذا التاريخ بكأس مصر".

وعن موافقة الأندية في اجتماع الأربعاء على موعد مباريات كأس مصر"أقسم بالله لم يحدث، ولم يناقش هذا الأمر من الأساس".

واختتم "أكيد سنصل لحل حال توصلت لعامر حسين، بالتأكيد نستطيع حله، أريد أن أفهم، هل يقف الجميع مع الاتحاد السكندري أم لا، ما اطلبه أمر طبيعي".