بيراميدز: هل سيلتزم الأهلي ببيانه "التاريخي" أم سيلعب مباراة الكأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، من الأهلي تحديد موقفه من خوض مباراة الكأس في دور الـ16 من المسابقة، بعدما قرر اتحاد الكرة إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

وقال عفيفي، في تصريحات لـ"صدى البلد" مساء الثلاثاء: "بيراميدز كنادي منافس على الدوري وجد أنها من غير العادل أن نواجه الأهلي مرتين قبل أن يواجه الزمالك في الدور الأول، وكان لدينا مطالبة أخرى، لكن لم تكن بنفس الحدة، بعدم إقامة دور الـ16 قبل انطلاق دور الثمانية".

وأضاف: "صدر بعدها بيان الأهلي الذي تم وصفه بالتاريخي، بيان الأهلي لا يعنينا حيث انتظرنا القرارات الصدارة من اتحاد الكرة على طلب بيراميدز، لأن اتحاد الكرة لا تُملى عليه قرارات، ثم قرر اتحاد الكرة بعد دقائق من بيان الأهلي تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري".

وأكمل: "بالتالي تحقق مطلبنا بتأجيل المباراة، حيث اعترض بيراميدز على مواجهة الأهلي بالترتيب السابق، ليس لدينا أزمة في اللقاء ذاته نريد مواجهة الأهلي غدًا وليس يوم 28، ولكن بالشكل الذي يحقق تكافؤ الفرص ويخدم المصلحة العامة للكرة المصرية دون الإخلال بحقوق النادي".

وتابع: "أرى أن اتحاد الكرة انحاز للعقل بعد إصدار التعديلات الجديدة، لكن السؤال هنا، هل الأهلي سيلتزم بالبيان التاريخي أم سيلعب المباراة؟".

وأتم المتحدث الرسمي لبيراميدز قائلا: "هذا السؤال الذي سيتم بناءً عليه تغيرات كثيرة، لأن بيراميدز أيضا لديه خطط تدريبيبة لمبارياته مثلما صرح العامري فاروق (نائب رئيس الأهلي) بنفس التصريحات في ذات الشأن، ولا بد أن يعرف المدرب رامون دياز جدول مبارياته المقبلة في شهر فبراير".

يذكر أن اتحاد الكرة قرر استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري والتي كان مقررًا لها يوم 28 فبراير بإقامتها في نفس الموعد ولكن في دور الـ16 من بطولة الكأس، وهو ما تنافى مع رغبة الأهلي الذي أعلن في بيان رفضه لاستبدال أي مباراة له في الدوري بمباراة أخرى في الكأس.