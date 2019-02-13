نجم ياباني ينتقل إلى زيسكو يونايتد الزامبي

تعاقد نادي زيسكو يونايتد الزامبي مع اللاعب الياباني المُخضرم “كوسوكي ناكاماشي”، في صفقة انتقال حر منتصف هذا الأسبوع.

وانتهى عقد صاحب الـ 33 عامًا مع نادي “يوكوهاما أف مارينوس” الذي مثله في الفترة من 2012 حتى ديسمبر من عام 2018.

لاعب الارتكاز المتميز، شارك في 16 مباراة مع يوكوهاما خلال عام 2018 وسجل هدف وحيد بالدوري الياباني الممتاز.

ورفض المدرب الأسترالي لنادي يوكوهاما “أنجي بوستيكوجلو” تمديد عقد ناكاماشي بسبب تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة.

وسيلعب ناكاماشي مع زيسكو الزامبي في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث ينافس فريقه الجديد في المجموعة الثالثة مع أندية “أشانتي كوتوكو الغاني والهلال السوداني وناكانا الزامبي”.

ويحتل زيسكو المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مواطنه ناكانا بهدفين دون رد سجلهما لوجيك شيكولي شينجاندو ولازاروس كامبولي.