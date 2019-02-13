موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة

لاعبو الزمالك المصري

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف نادي الزمالك المصري نظيره نصر حسين داي الجزائري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتطلع أبناء الزمالك إلى تحقيق الفوز الأول لهم في المجموعة، بعد الخسارة المهينة على يد جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين، في افتتاح هذا

دور المجموعات.

ويدخل الفريق الجزائري مباراة الزمالك بدفعة معنوية كبيرة، بعد الفوز أمام بترو أتليتكو الأنجولي بثنائية مقابل هدف في الجولة الأولى.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داي في تمام الساعة للتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

تذاع مباراة الزمالك ونصر حسين داي بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت 3 HD، بينما ينقلها التليفزيون المصري حصريًا عبر القناة الثانية ونايل سبورت.

يذكر، أن آخر ظهور للزمالك في دور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية، كان في موسم 2015 وفشل في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي.