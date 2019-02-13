بيراميدز يسخر من الأهلي: في حالة انعقاد دائم

نادي بيراميدز تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن إعلان لنادي بيراميدز، يسخر محتواه من مجلس إدارة النادي الأهلي. وكان مجلس الأهلي أكد أنه في حالة انعقاد دائم الأمر الذي أثار سخرية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز. انعقاد دائم الأمر الذي أثار سخرية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز. وتضمن الإعلان عدد من الفنانين بقمصان حمراء كما تضمن تلك الكلمات: "احنا في حالة انعقاد دائم.. وانا دائم تاتوه على ضهري". ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني ثم الأهلي بالمركز الثالث.

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