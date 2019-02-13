تعرف علي هدافي دوري أبطال أوروبا حتي الآن

ليفاندوفسيكي لاعب بايرن ميونخ كتبت: سارة جاب الله صراع دائم بين اللاعبين داخل الأوروبية المنافسة علي دوري أبطال أوروبا لحصد لقب هداف البطولة التي لم تنتهي حتي الآن . ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسيكي لاعب بايرن ميونخ الإلماني ودوشان تاديتش لاعب أياكس أمستر دام هم أبرز هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتى الآن. ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الجاري برصيد 8 أهداف، ويتساوي معه دوشان تاديتش، ويأتي في المركز الثاني ليونيل دوشان تاديتش، ويأتي في المركز الثاني ليونيل ميسي مسجلاً 6 أهداف، وفي المركز الثالث نيمار دا سيلفا بـ5 أهداف. وجاءت قائمة الهدافين كالتالي.. 1- روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ و دوشان تاديتش لاعب أياكس أمستر دام برصيد 8 أهداف 2- ليونيل ميسي لاعب برشلونة برصيد 6 أهداف 3- نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان برصيد 5 أهداف 4- إيدين دجيكو لاعب روما برصيد 5 أهداف 5- موسى ماريجا لاعب بورتوبرصيد 5 أهداف 6- دوشان تاديتش لاعب أياكس برصيد 5 أهداف 7- باولو ديبالا لاعب يوفنتوس برصيد 5 أهداف 8- أنطونيو جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد برصيد 4 أهداف 9- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 4 أهداف 10- رافائيل جوريرو لاعب بوروسيا دورتموند برصيد 4 أهداف 11- ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان برصيد 4 أهداف 12 كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 4 أهداف

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