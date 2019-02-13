باريس سان جيرمان يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في أول هزيمة تحت قيادة سولشاير

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خسر مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي سولشاير أمام ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد أولد ترافورد، في ذهاب دوري أبطال أوروبا.
وقاد سولشاير مانشستر يونايتد منذ توليه القيادة الفنية في لقاءكارديف سيتي، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وتمكن من الفوز بثمانية مباريات في الدوري الإنجليزي دون خسارة بينما تعادل في لقاء وحيد أمام بيرنلي، كما نجح في الفوز في مباراتين
ليتلقي أول خسارة منذ توليه القيادة الفنية لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوربا امام باريس سان جيرمان الذي فاز بالمباراة رغم مايعانيه من غياب أبرز نجومه هم البرازيلي نيمار دا سيلفا والأورجوياني إيدسون كافاني.
الجدير بالذكر أن النرويجي سولشاير لم يخسر بأي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الأن.
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