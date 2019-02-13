محمد مصيلحي: أعترض على موعد مباراة كاس مصر

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري رفضه لموعد مباراة فريقه بكأس مصر يوم 21 فبراير الجاري.
وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد "كل الشكر لعامر حسين على ما يقدمه للكرة المصريةولكن اتعجب من موعد مباراة الاسماعيلي".
متابعًا "تم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق في البطولة العربية خلال لقاء العودة أمام الهلال السعودي ثم
وأضاف "سنعود للأسكندرية مساء 17 ثم نعود للقاهرة لخوض مباراة يوم 21 أمام الاسماعيلي في المقاولون العرب فكيف ذلك؟، الاتحاد هو ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية ويجب مساعدته".
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