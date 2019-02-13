رئيس الاتحاد السكندري ينفي مناقشة تنسيق مواعيد كأس مصر

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محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحادكتب - عادل أبو الفضل:
نفى محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري ما تردد عن اتفاق اتحاد الكرة مع ممثلي رؤساء الأنديةعلى مواعيد كأس مصر الجديدة.
وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى
وتابع "لم يتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع الأربعاء الماضي تماماً".
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