موعد مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

توتنهام وبوروسيا دور تموند

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم إستضافة توتنهام الإنجليزي لفريق بوروسيا دورتموند الإلماني مساء اليوم الأربعاء علي ملعب ويمبلي ضمن منافسات دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماكينات الألمانية ، وتحدث ماورسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عن صعوبة المواجهة التي ستجمع توتنهام ذهاباً وإياباً مع بوروسيا دورتموند في صراع الحصول على بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح ماورسيو بوتشيتينو قائلاً:"نحن نكن كل الاحترام لفريق بروسيا دورتموند، نعلم جيداً أننا سنواجه الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الألماني لن تكون مباراة سهلة".

فيما قال ديلاني قائد فريق بوروسيا دور تموند : "نحن نعرف مدى جودة توتنهام، الذي يلعب بأسلوب مشابه لنا" ،

وعن الإصابات أشار: "كلا الفريقين لديهما مشاكل خاصة، لكن لا يمكن المقارنة بينهما، وفي جميع الأحوال سندخل

المباراة بروح معنوية مرتفعة".

موعد مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند

تنطلق توتنهام وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند

تذاع مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

يعاني الفريق الإلماني من تراجع ملحوظ في النتائج وغياب نجم الفريق المهاجم باكو ألكاسير، بينما يغيب عن صفوف توتنهام هداف الفريق هاري كين بسبب الإصابة،