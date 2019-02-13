شاهد.. مانشستر يونايتد يسقط بملعبه أمام باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

فرحة كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان

كتب: محمد معتز صلاح الدين

فاز باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتلك النتيجة تجعل لقاء الإياب المقرر يوم السادس من مارس المقبل على ملعب ملعب حـديقة الأمراء، أصعب على فريق الشياطين الحمر.

سجل بريسنيل كيمبيمبي من تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 53، من ركلة ركنية نفذها أنخيل دي ماريا، سددها كيمبيمبي بقوة في مرمى دي خيا، لتعلن الهدف الأول، ثم سجل كليان مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 58، بعد تمريرة عرضية من أنخيل دي ماريا،

سددها مبابي على يسار حارس مانشستر يونايتد دي خيا، معلنًا الهدف الثاني.

وتلقى فريق مانشستر يونايتد ضربة موجعة حينما تلقى اللاعب بول بوجبا إنذار ثان ليتم طرده من الملعب، في الدقيقة 86، ليفتقد الفريق جهوده في لقاء العودة

وواصل الشياطين الحمر البحث عن هدف تقليص الفارق دون جدوى، حتى أطلق حكم المباارة صافرة النهاية معلناً هزيمة أولى لليونايتد تحت قيادة سولشاير.

شاهد الأهداف..