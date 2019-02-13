تحدث أحمد عفيفي المتحدث باسم نادي بيراميدز عن أخر تطورات مباراة فريقه أمام الأهلي المنتظرة خلال نهاية شهر فبراير، والأزمة التي شهدها اللقاء.
وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد "نهتمبتحقيق مطلبنا فقط، ومستعدين لمواجهة الأهلي في أي وقت".
وأردف "لا يعنينا بيان الأهلي، فنحن نتعامل مع القرارات، والتي تصدر عن إتحاد الكرة فقط".
وتابع "إتحاد الكرة إنحاز للمنطق وليس لبيراميدز، هل الأهلي سليتزم بالبيان المسمى بالتاريخي ولن يخوض مباراة الكأس أم سيشارك؟ لنرى".
وأختتم "من المفترض أن تكون مباراة الدور الثاني مع الاهلي بدون جماهير، وذلك وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وان مباراة الدور الاول لم تشهد حضور جماهيري".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عفيفي: لا يعنينا بيان الأهلي.. ونتعامل مع قرارات اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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