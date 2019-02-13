سان جيرمان يضع قدمًا في ربع النهائي بثنائية في شباك اليونايتد

استطاع باريس سان جيرمان أن يحقق فوزًا مهمًا للغاية على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.



وجاءت أهداف باريس سان جيرمان عن طريق كيمبيمبي ومبابي في الدقائق 53 و60 من المباراة، ليضع النادي الفرنسي قدمًا في ربع النهائي قبل مباراة العودة في السادس من مارس بملعب حديقة الأمراء.



أول تهديد في المباراة جاءت عن طريق الأرجنتيني آنخيل دي ماريا في الدقيقة السادسة، وذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر لديفيد دي خيا.



ورد راشفورد في الدقيقة التاسعة بعرضية اصطدمت ببيرنات وحولت اتجاهها للمرمى ولكن بوفون تمكن من إخراجها لركنية لصالح الشياطين الحمر.



وفي الدقيقة 16 انطلق بوجبا بشكل رائع من الجبهة اليمنى، ومر بمهارة من كيمبيمبي وأرسل عرضية أرضية ولكن الحارس المخضرم بوفون، تمكن من الإمساك بالكرة.



كانت أخطر هجمة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 28 من المباراة، وذلك بعد تمريرة رائعة من دراكسلر خلف الدفاع إلى مبابي، الذي انفرد بدي خيا ولكنه سددها بجانب القائم الأيسر للحارس الإسباني.



واختتم باريس سان جيرمان الشوط الأول، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، بتسديدة من داني ألفيس من ضبة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تخرج فوق عارضة الحارس الإسباني ديفدي دي خيا.



ومع بداية الشوط الثاني كانت السيطرة الافضل لباريس سان جيرمان، وكانت أول محاولة على المرمى في الدقيقة الـ53 عن طريقة عرضية من داني ألفيس من الجهة اليمنى، ورأسية من مبابي يخرجها دي خيا بنجاح إلى ضربة ركنية.



ينفذها الأرجنتيني آنخيل دي ماريا في نفس الدقيقة إلى كيمبيمبي الخالي من الرقابة خلف المدافعين، والذي حولها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة في شباك دي خيا، معلنًا عن تقدم باريس سان جيرمان.



وفي الدقيقة 56 كاد سان جيرمان أن يحرز الهدف الثاني بعد تسديدة من داني ألفيس تصطدم ببول بوجبا وتخرج بجانب القائم الأيمن لدي خيا.



وكان أول تهديد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 59 من المباراة، بعد ارتداد الكرة من الدفاع، ليسددها هيريرا من خارج منطقة الجزاء، بجانب القائم الأيمن للحارس الإيطالي بوفون.



وفي الدقيقة 60، استطاع آنخيل دي ماريا أن يستغل المساحة خلف آشلي يونج ويرسل كرة عرضية أرضية إلى الفرنسي المتقدم كيليان مبابي، الذي حولها بشكل رائع في شباك مانشستر يونايتد.



وكاد مبابي أن يحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 63، بعد انفراد تام بدي خيا بعد تمريرة من دي ماريا، ولكن الحارس الإسباني يتألق ويتصدى لتسديدة مبابي.



وواصل دي خيا تألقه في الدقيقة 64، بعد تقدم من بيرنات من الجهة اليسرى وتسدديدة قوية ولكن دي ماريا يخرجها لضربة ركنية.



وعاد اندير هيريرا للظهور بكرة خطيرة مرة أخرى لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 82 من المباراة، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تخرج بجانب القائم الأيسر للحارس بوفون.



وفي الدقيقة 89 من عمر المباراة حصل الفرنسي بول بوجبا على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله مع داني ألفيس، ليشهر حكم المباراة دانيلي أورساتو البطاقة الحمراء في وجه النجم الفرنسي، لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز النادي الفرنسي بثنائية نظيفة.



المصدر: موقع كورة