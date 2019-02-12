شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرحب بتعديلات اتحاد الكرة الخاصة بجدولي الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي بيراميدز ترحيبه بقرارات اتحاد الكرة الأخيرة والخاصة بمسابقة كأس مصر والدوري الممتاز.

وأكدت إدارة النادي أن القرارات الأخيرة لاتحاد الكرة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الزمالك والأهلي وبيراميدز مع ضمان عدم وجود أعباء إضافية على أي ناد.

وأكدت الإدارة احترامها لكل المنافسين، مع تأكيدها أن طلباتها الدائمة للمحافظة على حقوق النادي المشروعة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز إف سي في دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري باستاد برج العرب، والفائز من هذا اللقاء يواجه حرس الحدود في دور الثمانية بالكأس يوم 2 إبريل المقبل باستاد بتروسبورت.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في دور الثمانية بالكأس يوم 21 فبراير بملعب المقاولون، وإقامة لقاء دور الثمانية في الكأس بين الزمالك ومصر للمقاصة يوم 27 فبراير الجاري باستاد برج العرب.

وقررت اللجنة إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري يوم 18 إبريل المقبل، وإقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري في نفس اليوم، وإقامة مباراة الأهلي والمصري يوم 22 إبريل بملعب برج العرب، وإقامة لقاء الزمالك وبيراميدز في نفس اليوم.