شكرا لقرائتكم مجموعة الإسماعيلي.. الأفريقي يفشل فى رد الاعتبار ويتعادل مع مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض مازيمبي الكونغولي التعادل السلبي على مضيفه الأفريقي التونسي، فى اللقاء الذي أقيم بينهما فى إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأفريقي قد تعرض لخسارة مهينة أمام مازيمبي 8-0 فى الجولة السابقة.

وبتلك النتيجة يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، وجاء شباب قسطنطينية الجزائري فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط من مبارتين فقط، والأفريقي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، وأخيرا يأتي الإسماعيلي فى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط بعد مبارتين، وذلك عقب قبول الإتحاد الأفريقي لكرة القدم استئنافه على استبعاده من البطولة بعد أحداث الشغب فى لقاء الأفريقي.

وفى المجموعة الأولى تعادل أسيك الإيفوارى مع ضيفه ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بدون أهداف، وفى المجموعة الثانية فاز حوريا الغينى على بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى 2-0.