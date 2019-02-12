شكرا لقرائتكم انهيار اللوحة الرئيسية بملعب مباراة مصر ونيجيريا وهرولة السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهارت لوحة استاد ستيفن كيشى بمدينة أسابا التابعة لولاية دلتا النيجيرية الذى يستضيف مباراة المنتخب الوطني الأول يوم 26 مارس والتى ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ووفقًا للصحف النيجيرية فإن المئات من النيجيريين الذين تواجدوا بمنطقة المطاعم بمحيط الملعب فوجئوا بسقوط اللوحة الكبيرة الخاصة بالإستاد والتى يدون عليها نتائج المباراة والساعة بعدما فجئوا بسقوطها فى واحدة من الأخبار التى تعرقل اقامة مباراة الفراعنة الودية.



ملعب ستيفن كيشى

ويتواجد حاليا بنيجيريا كل من ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، ومحمد صلاح المدير الإدارى للفريق للوقوف على أهلية المدينة لاستقبال المنتخب خلال الفترة التى سيتواجد فيها الفراعنة.

وأكد شهود عيان ان اللوحة وقعت الأثنين الماضي وأدت الى حالة من الذعر بين السكان خاصة وأن هناك العديد من المبانى التى يعيش فيها سكان الضاحية التى يقع فيها الملعب.

يأتى الحاث عقب الأزمة الكبيرة التى شهدها الاستاد خلال بطولة الألعاب الافريقية السابقة عندما انفجر خزان المياه بنفس الملعب ما تسبب فى هرولة الرياضيين المشاركين هناك.

وأكدت مجلة "reporters sahara" النيجيرية ان حاكم الولاية استعجل بناء الاستاد للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية وهو الأمر الذى أثر سلبًا على جودة مرافقه بالكامل والتى شهدت تارة انفجاء خزان المياه والثانية انهيار اللوحة الكبيرة بالملعب.

كانت تحذيرات تلقاها المسئولين من الخارجية بشأن الظروف الصعبة التى تواجه المدينة وقيام جماعات مسلحة بعمل مسيرات احتجاجية على الانتخابات التي ستجرى 16 فبراير الجاري بالولاية.