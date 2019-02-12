شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلق على قرارات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعلن إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز ،حيث تكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب اكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب، كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أي ناد.

تؤكد إدارة نادي بيراميدز علي احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤكد بيراميدز أنه لا يرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.