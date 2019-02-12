الزمالك "أبيض" وبطل الجزائر بالزى الأصفر فى مواجهة الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، المقررة فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.
وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه التقليدى باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدى الحارس زيه باللون الأخضر، وفى المقابل يرتدى نصر حسين داى زيه باللونين الأصفر والأحمر، فى حين يرتدى الحارس زيه باللون اللبني.
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