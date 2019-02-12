شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: لا نملك رفاهية الوقت فى موسم استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات أصدرت مواعيد مؤجلات الدورى والكأس عقب عدة جلسات لرئيسها وأعضائها، خرجوا بعدها بأفضل المواعيد طبقا للمدد المتبقية من الآن، حتى نهاية الموسم، الذى يتخلله تنظيم مصر لأمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللجنة وطبقًا لقواعد العمل فرغت المساحات الزمنية لتضع معيار تكافؤ الفرص ميزانا لمواعيد المؤجلات.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الوقت ليس فى صالح المنظومة حتى يمكن تلبية طلبات الأندية، منفردة أو مجتمعة، وبالتالى كان الأفضل وضع معيار واحد غير انتقائى، هو تكافؤ الفرص فنيا من ناحية، ومن ناحية نفس التكافؤ فى المنافسة على القمة والقاع، والفوز ببطولة الكأس، بما يضمن الراحة لكل الفرق حتى يخرج نجوم مصر أعضاء المنتخب من هذا الموسم الاستثنائى بكل المقاييس دون اصابات تحول دون وجود النجوم ضمن قائمة المنتخب فى يونيو المقبل.

وحول ما يتردد عن رفض المواعيد الجديدة التى أعلنتها لجنة المسابقات، قال أبو ريدة " رفاهية الوقت لا تملكها اللجنة، ولعل هذا ما يجب ان تقتنع به إدارات الأندية خاصة التى تملك حصة من نجوم المنتخب ونفس الوقت تنافس فى أكثر من بطولة ولعل هذا والكلام لازال على لسان أبو ريدة ما جعل المجلس يقوض المسابقات بتوصية استكمال المسابقات بمعيار تكافؤ الفرص وإهدار الوقت فى تفاوض لأن عدد المباريات وفوارق الأيام مقسم على الجميع بما يسمح باستمرار المنافسة وبالتالى استكمال مسابقتى الكرة المصرية على أفضل وجه.

أنهى أبو ريدة تصريحاته لـ"الخليج 365" مطالبًا أسرة الكرة المصرية بالعمل معًا بإخراج الموسم الاستثنائى على أفضل صورة تليق بأسم الكرة المصرية وما لديها من تحديات فى هذا العام فهناك التصفيات الأولمبية 2020 وأمم أفريقيا 2019 وطموح المصريين بأن تظل الكرة المصرية متصدرة للعبة قاريًا وضمن البلاد الأكثر استقرارًا كرويًا.