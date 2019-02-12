إبراهيما نداى يغيب عن مواجهة دجلة والمقاصة لـ"الإيقاف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب السنغالى إبراهيما نداى جناح وادى دجلة، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر لها الإثنين 18 من الشهر الجارى، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتلقى نداى البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3/1، ليغيب إبراهيما عن المواجهة المقبلة أمام المقاصة.

ويحتل وادى دجلة المركز 17 بجدول الدورى، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الفريق الفيومى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.