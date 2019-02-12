شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ البحيرة يحضر تدريبات دمنهور ويوعد بتقديم الدعم المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على حضور تدريبات دمنهور اليوم، لمؤازرة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة بعد غدٍ الخميس فى الجولة الثامنة عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

عقد المحافظ جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة هانى العقبى وإيهاب عبد الله رئيس النادى فى حضور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلى عتمان عضو مجلس النواب بالبحيرة وأعضاء مجلس إدارة دمنهور حكيم شحاتة وعصام عمار وإسلام المغربى ووليد بديوى.

وطالب المحافظ اللاعبين بتحقيق الفوز على غزل المحلة فى لقاء الخميس لمواصلة المسيرة نحو الصعود إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، متعهدًا بالحضور وصرف مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفنى حال تحقيق الفوز على المحلة.

ووعد المحافظ مجلس إدارة دمنهور والجهاز الفنى واللاعبين بتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلم الصعود والعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

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المحافظ فى دمنهور



المحافظ مع رئيس دمنهور



المحافظ مع فريق دمنهور



المحافظ مع هانى العقبى



المحافظ يستمع لشكاوى اللاعبين