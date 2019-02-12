مفاجأة.. قطر تجسست على 8 لاعبين مصريين

رحيم يسري

قال الصحفي الكندي المصري محمد فهمي إنه يمتلك وثائق تؤكد عمليات اختراق إلكتروني قامت بها قطر لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية، من ضمنها عدد من لاعبي كرة القدم المصريين.

وبحسب موقع "ذي دايلي كولر" الأمريكي، فإن فهمي أكد أنه يقوم بإعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية، منها وثائقي سيركز على اختراقات قطر الإلكترونية لعدد من اللاعبين المصريين والشخصيات البارزة الأخرى.

فهمي يقول إنه تفاجأ عندما اكتشف أن 8 لاعبين مصريين ضمن قائمة الحسابات المخترقة، والتي ضمت سياسيين وأكاديميين وسفراء وشخصيات بارزة في الدولة، ومن أبرز...