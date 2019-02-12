مصادر: اجتماع طارئ فى الأهلى للرد على قرارات اتحاد الكرة

عبد الحكيم ابو علم

كشفت مصادر خاصة، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، سيدعو مجلسه لاجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة، لدراسة الوضع النهائي بعد قرار اتحاد الكرة باستبدال مسابقة الدورى بكأس مصر.

وقالت المصارد، إن الخطيب سيدرس مع مجلسه الوضع النهائي للموقف خاصة أن الأهلي رفض بشكل قاطع استبدال مواجهة بيراميدز بالدورى لتكون بديلًا منها بالكأس بعد قرار تأجيلها إلى 18 أبريل.

وأضافت المصادر، أن هناك حالة من الغضب الشديد تسود الأهلي بعد الإعلان الأخير من قرارات مجلس اتحاد الكرة والإصرار على عدم مراعاة مطالب النادي خاصة بعد القرارات التي...