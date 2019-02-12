اتحاد الكرة لمصراوي: لا نعاند الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن اتخاذ قرار إقامة مواجهة الأهلي ويبراميدز في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري لم يكن بغرض "العناد" مع الأهلي، وإنما لأن الظروف مواتية لإقامة المواجهة في ذلك اليوم.

وقال سويلم في تصريحاته لـ "الخليج 365": "لا نعاند الأهلي كما يتصور البعض، وجدنا الثامن والعشرين من فبراير يومًا لا يرتبط فيه الفريقان بأية مواجهات، وبالتالي كان مناسبًا لإقامة المواجهة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رسميًا اليوم عن إقامة مواجهة فريقي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر في نفس موعد مواجهتهما بالدوري، والتي تأجلت للثامن عشر من أبريل المقبل، رغم تأكيد الأهلي في بيان رسمي على رفضه استبدال المواجهة في حالة تأجيلها.

كما استبدل الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد العديد من المواجهات في المسابقات المحلية، أبرزها مواجهة الإسماعيلي مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام في الحادي والعشرين من أبريل المقبل، بدلًا من الثامن عشر من فبراير الجاري.

وأكمل سويلم: "الأندية فوضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ القرارات المناسبة، والاتحاد يعتمد تلك القرارات رسميًا بالتبعية".

وعلى جانب آخر أضاف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "ما زرعناه في الاجتماع مع الأندية قبل أيام، حصدناه في قرار اليوم".

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن رفضه مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالثامن والعشرين من فبراير الجاري، نظرًا لإخلال تلك المواجهة بمبدأ تكافؤ الفرص حسب وجهة نظر مسؤوليه، كونها ستجعله يواجه الأهلي ذهابًا وإيابًا قبل مواجهة الأهلي والزمالك في المسابقة ذاتها.