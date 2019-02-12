بيراميدز: تبديل موعد مباراتي الأهلي يؤدي لتكافؤ الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

رحبت إدارة نادي بيراميدز بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز.

وأشارت إدارة نادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي أمامه في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب أكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب، كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أي ناد، بحسب بيانه.

وشددت إدارة نادي بيراميدز ـ عبر بيانها ـ على احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأتم بيدراميدز بيانه قائلاً:"نؤكد على أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين".