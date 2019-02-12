بواتينغ يظهر بملعب ليفانتي في انتظار انتقاله للصين

توجه مهاجم ليفانتي الإسباني، الغاني إيمانويل بواتينغ، اليوم الثلاثاء، إلى ملعب فريقه ثيوتات دي فالنسيا، انتظاراً لإتمام صفقة انتقاله لداليان يفانغ الصيني.

بعد أن غاب عن مواجهة ألافيس أمس الإثنين، توجه بواتينغ إلى ملعب فريقه، حيث خاض ليفانتي تدريباً استشفائياً خفيفاً بعد الخسارة من الفريق الباسكي.

ومن المتوقع أن يقبل ليفانتي عرضا بقيمة 11 مليون يورو قدمه النادي الصيني، وقد سمح لبواتينغ السفر إلى مدريد أمس الإثنين للخضوع لفحص طبي.

وينتظر اللاعب الغاني انتهاء المفاوضات للانضمام للفريق الصيني عقب اللعب في ليفانتي خلال العام والنصف عام الماضيين.