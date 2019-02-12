رئيس ريال مدريد يتغزل في ناصر الخليفي

أشاد رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” بالعمل الذي يقوم به رجل الأعمال القطري “ناصر الخليفي” منذ توليه رئاسة باريس سان جيرمان، لافتًا إلى أنه لعب دور غاية في الأهمية بتطوير كرة القدم الفرنسية على مدار السنوات الماضية.

وصار باريس سان جيرمان صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد ضمه للنجم البرازيلي “نيمار جونيور” من برشلونة نظير 220 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2017، بالإضافة لتعاقده مع أفضل موهبة صاعدة في العالم “مبابي” نظير 180 مليون يورو.

وجاءت إشادة فلورنتينو بيريز بناصر الخليفي بعد أسبوع واحد من اختياره في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كأول شخص غير أوروبي يتواجد في هذا المنصب الحساس.

وأضاف بيريز خلال الحديث الذي نشرته مجلة فرانس فوتبول اليوم الثلاثاء “باريس سان جيرمان؟ ناد كبير بالفعل، وساعد في تطوير كرة القدم الفرنسية، لقد قام ناصر الخليفي بعمل رائع جدًا والأمر يستغرق بعضًا من الوقت”.رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي (صور: Google.com)

ويُراهن بيريز على أن يكون الريال فريق القرن الـ 21 كما تمكن من التتويج بلقب بطل القرن الـ 20 في أوروبا، وقال “سنعمل بصفة يومية على أن نصبح فريق القرن الـ 21، نريد أن يكون الريال الأفضل دائمًا، نحن لدينا الموارد الاقتصادية والاستقرار لصنع مستقبلاً رائعًا، وفي عام 2030 سنكون ناديًا عصريًا يعمل مع العالم الرقمي بشكل جيد جدًا، ونريد التوسع في هذه المجالات والتواصل مع مشجعينا في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل”.

وختم “نسعى لامتلاك أفضل ملعب في العالم، البرنابيو الجديد شيئًا رائعًا وسيساعدنا على التطور”.