فلورنتينو بيريز: لا يمكننا فصل الرياضة عن الاقتصاد

يثق رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” في أن الاقتصاد جزء لا يتجزأ من كرة القدم والرياضة منذ سنوات بعيدة، ونجاح واستمرارية أي فريق يتوقف على مدى إيمان ودراية مسؤوليه بالتفاصيل الاقتصادية مثل اهتمامهم بالتفاصيل الرياضية.

وإلتقت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بصانع أمجاد ريال مدريد في العصر الحديث، لمحاورته بعد تتويج فريقه بلقب أشهر فريق في العالم على حساب برشلونة الثاني ومانشستر يونايتد الثالث.

وقال بيريز “لا يمكننا فصل الرياضة عن الاقتصاد، هذا ما جعلنا نساهم على جميع المستويات الرياضية والمجتمعية، وساعدنا على بناء سمعة قوية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف “أحترم جميع المنافسين ولا أحب التحدث عن أمورهم، نحن لدينا هدف مهم جدًا في ريال مدريد ألا وهو التحسن بصفة يومية، وكل لاعب من لاعبي الفريق لديهم الإرادة في التحسن على كافة الأصعدة، وكرة القدم هذه الأيام عبارة عن مزيج دولي ومحلي وبطولات أوروبية وعالمية ومحلية، ونحن لا يمكننا المنافسة على مستوى واحد، وهدفنا هو تحقيق أحلام جماهيرنا والتتويج بكل شيء ممكن، نآمل في ذلك”.

وقلل فلورنتينو بيريز من أهمية الوسائل الرقمية في تحديد قوة وشهرة الأندية، قائلاً “بدأنا في ريال مدريد بإستخدام العالم الرقمي في التواصل مع المشجعين ولدينا الآن 313 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، نحن بمرتبة عالية عالميًا في هذه الناحية. صحيح أن الوسائل الرقمية أثرت على شهرة بعض الأندية، لكن الأندية العظيمة هي التي تمتلك تاريخًا عظيمًا وإنجازات وثقافة وقيم قبل أي شيء، لهذا يمكننا أن نقول: ريال مدريد هو أعظم الأندية، نحن لدينا أكثر من 500 مليون مشجع حول العالم. أحب دائمًا أن أقول: الإنترنت تم اختراعه من أجل ريال مدريد وجمهوره”.

وواصل “هناك العديد من الأندية العظيمة في العالم، ولكل واحد منهم طريقة عمل تخصه، وأنا أحترمهم جميعًا، حيث يقدمون الكثير لعالم كرة القدم، وأنا أحب سعي الأندية نحو التطور دائمًا، ومهما كانت أهمية الحالة الإقتصادية لتلك الأندية فكذلك الحالة الرياضية مهمة، ويجب أن يبحث كل فريق على التوازن لتحقيق النجاح وهذا ما نفعله في ريال مدريد منذ توليه سانتياجو برنابيو مسؤولية رئاسة النادي قبل سنوات عديدة”.

ويعتقد فلورنتينو بيريز أنه يسير بخطى ثابته في عملية التعاقد مع أفضل لاعبي العالم وضم أهم اللاعبين الإسبان، موضحًا “هذا يقودنا نحو النجاح الرياضي والاقتصادي في آن واحد، نحن لدينا الكانتيرا وهي مدرسة يوجد فيها العديد من المواهب وتصنع هوية للاعبين، وهذا الخليط يجعلنا النادي الأفضل حول العالم”.

وأشار بيريز “واجهنا بعض اللحظات الصعبة في البداية لكن في النهاية نجح مشروعنا القوي جدًا، وحققنا إنجازات، ونود الاستمرار في حصد المزيد من النجاحات، ولدينا القوة اللازمة للوصول لأهدافنا بفضل مؤيدي النادي والأعضاء وروابط الجماهير في جميع أنحاء العالم، نحن لدينا أكثر من 600 ألف رابطة وهم الملاك الحقيقيين للنادي، معًا نحن مخلصين لقيم هذا النادي، الأعضاء هم حراس النادي لأنهم لن يسمحوا بحدوث أي شيء يخالف تاريخ الريال العريق”.

كما تطرق بيريز للعمل الكبير الذي قام به في ضم أبرز نجوم العالم، وقال “قدمت العديد من الأمور الكبيرة والهامة جدًا في ريال مدريد عندما تم انتخابي عام 2000 رئيسًا له. سددت الديون المتأخرة وغيرت الكثير من الأشياء ووضعت استراتيجية حديثة، وتعاقدت مع أفضل لاعبي العالم أمثال زيدان وفيجو ورونالدو وبيكهام وأوين وغيرهم، وكان هدفي الدائم منع وجود مستثمرين في ريال مدريد وإبقاء النادي ملكًا للأعضاء والجمهور فقط”.

السياسة الجديدة وبنزيمة



رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز (صور: As)

دافع فلورنتينو بيريز عن سياسته الجديدة في الانفاق خلال الميركاتو الصيفي أو الشتوي، حيث لم يقم بضم لاعبين بأسعار فلكية، على العكس باع نجمه الأول وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية 2018 ليوفنتوس نظير 102 مليون يورو في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ الميركاتو.

وقال بيريز “نحن لا نريد الانفاق لمجرد الانفاق، لن نقوم بذلك، نمتلك أفضل لاعبي العالم، من بينهم لوكا مودريتش الذي حقق الكرة الذهبية وجائزة الأفضل من الفيفا، ولدينا عدد كبير من المرشحين في جميع الجوائز الأخرى، ومثل هذه الأشياء تتحدث عنا وعن نوعية اللاعبين الذين نمتلكهم”.

كما تصدى للمطالبات الدائمة في وسائل الإعلام المختلفة بجلب مهاجم جديد، واصفًا بنزيمة بأفضل مهاجم في العالم، وقال “دائمًا ما أسمع أننا بحاجة لضم مهاجم جديد، بالرغم من امتلاكنا لأفضل مهاجم في العالم (كريم بن زيمة)”.

وانضم لصفوف ريال مدريد اللاعب المغربي الإسباني الشاب “إبراهيم دياز” خلال الميركاتو الشتوي الماضي. نظير 23 مليون جنيه إسترليني قبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وحول هذا الموضوع أكد بيريز “استراتيجيتنا الآن هي التعاقد مع المواهب الذين لديهم القدرة ليصبحوا أفضل لاعبي العالم خلال السنوات القادمة أمثال فينيسيوس ورودريجو”.