تعليق غريب من إبراهيموفيتش قبل قمة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

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علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، على اللقاء المنتظر الذي سيجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي والتي ستقام في العاشرة مساء اليوم، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال إبراهيموفيتش خلال مقابلة معقناة "فوكس سبورت" الأمريكية: "اعتقد أن اللقاء صعب للغاية على كلا الفريقين، لكني أرجح كافة باريس سان جيرمان لما يمتلكه من لاعبين مميزين".
وأضاف: "مانشستر يونايتد يعيش فترة رائعة حاليًا في الدوري الإنجليزي
واختتم إبراهيموفيتش "بغض النظر عن من سيفوز، فأنا الفائز".
الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش لاعب في صفوف باريس سان جيرمان من 2012 حتى 2016، ثم انتقل لصفوف مانشستر يونايتد بعد ذلك 2016 وحتى 2018 قبل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي ويلعب بصفوف لوس أنجلوس الأمريكي.
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