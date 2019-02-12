بيراميدز: تعديل موعد مباراة الأهلي بالدوري يكفل تكافؤ الفرص

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أعلنت إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بالتعديلات التي أعلنت عنها لجنة المسابقات باتحاد الكرة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز، كما أكدت إدارة النادي أن قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة الكأس بين الفريقين يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
وجاء نص بيان بيراميدز علي النحو التالي:
"تعلن إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ولجنةالمسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز.
حيث تكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول
تؤكد إدارة نادي بيراميدز علي احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص.
نؤكد علي أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين".
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