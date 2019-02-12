تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر في إنجلترا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد

يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام أيضًا في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر beIN SPORTS HD 1، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما سيكون بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد

وباريس سان جيرمان منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية.

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي لدور الـ16

عن المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس الإيطالي، بعد تأمين المركز الثاني خلف السيدة العجوز، بينما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي عن مجموعة الموت رفقة ليفربول الإنجليزي، بعد أن كاد الفريق الباريسي على وشك توديع المسابقة مبكراً والتحول للدوري الأوروبي، نجح في التأهل للدور الثاني كمتصدر.

يفتقد مانشستر يونايتد في هذه المواجهة 3 لاعبين بداعي الإصابة جميعهم في خط الدفاع، هم أنطونيو فالنسيا وماركوس روخو وماتيو دارميان، ولن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحمر بداعي الإيقاف.

ويعاني باريس سان جيرمان من غيابات مؤثرة جداً في هذه الفترة بداعي الإصابة، وأول وأبرز المصابين هو البرازيلي نيمار، وفي الأيام الأخيرة لحق به المهاجم إيدينسون كافاني، وقبل مباراة مانشستر يونايتد بساعات تعرض مونييه لارتجاج في المخ سيغيب على إثره أسبوعين.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال