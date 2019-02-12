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قام يورجن كلوب بإراحة كلاً من ميلنر وفينالدوم وفابينيو اليوم وعدم إشراكهم في الحصة التدريبية الأولى للفريق بمعسكره الحالي في مدينة ماربيلا الأسبانية.
ويعاني ميلنر وفينالدوم من بعض آثار المرض، ولذلك أجرى كلاهما بعض التدريبات المنفردة في الفندق الذي يقيم به الفريق تمهيدًا لعودتهما للمشاركة فيالتدريبات الجماعية من جديد، بينما يشكو فابينيو من إصابة عضلية خفيفة، والتي لا يتوقع أن تبعده عن التدريبات الجماعية لوقت طويل.
وتعقيب له على هذا الأمر، قال يورجن كلوب لموقع ليفربول الرسمي: "هكذا يكون الحال
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يوضح حالة مصابي ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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