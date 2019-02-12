لاسارتي يكشف سبب سقوط الأهلي أمام سيمبا وموقفه من التأهل

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي

كتب- محمد اللاهوني ورامي جمال:

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرصة الفريق في التأهل إلى دور الثمانية بدور أبطال إفريقيا قائلا أنها ما تزال كبيرة، رغم الخسارة أمام سيمبا التنزاني، وأن الفريق سوف يلعب علي الفوز في المباراتين المقبلتين.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون مقابل. في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني، بالعاصمة التنزانية، دار السلام، وذلك في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف لاسارتي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، ولكن التوفيق لم يكن حليفه. وهذه هي كرة القدم التي يوجد بها جميع الاحتمالات، وعلى الفريق أن يلعب علي الفوز في جميع مبارياته المقبلة، وهو ما سنعمل من أجله في الفترة القادمة.

وأشار لاسارتي، إلى أن هدف الأهلي واضح في المرحلة المقبلة بتخطي مرحلة دور المجموعات، كخطوة نحو الفوز اللقب.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن المباراة شهدت إهدارًا كبيرًا للوقت من جانب لاعبي سيبما، والذين تعمدوا السقوط أكثر من ١٥ مرة في الملعب. وهذا لا يتفق مع اللعب النظيف "فير بلاي" ولكن المباراة انتهت والأهلي اعتاد على النظر إلى الأمام، ولا بد من التركيز فيما هو قادم.

وشدد لاسارتي، على أن عامل الجو قد يكون له تأثير بسبب ارتفاع الرطوبة، خاصة في الشوط الثاني مما تسبب في حالة من الإجهاد الكبير على اللاعبين.

وأكد المدير الفني للأهلي، علي أنه لعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من بداية المباراة، للحفاظ علي مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.