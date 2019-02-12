اونلاين | livehd7 الاسطورة .. مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر لعبة Al Ahli اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

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موعد مباراة الاهلي والنصر اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فهد العتيبي

الساعة : 7:20 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:20 مساء بتوقيت السعودية