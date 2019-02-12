اونلاين | شاهد رابط الاسطورة .. بث مباشر مباراة الاهلي والنصر livehd7 تابع لايف يلا شوت حصري | كول كورة اون لاين

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والنصر السعودي بث مباشر اون لاين اليوم 12-02-2019 الدوري السعودي رابط الاسطورة بدون تقطيع يواجه فريق الأهلي مباراة قوية أمام فريق النصر ضمن مباريات الدوري السعودي ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 40 نقطة حصدها من خلال 19 مباراة إلا أنه يأمل أن يخطف ثلاثة نقاط جديدة تمكنه من احتلال المركز الأول فيما يخوض فريق النصر مباراته أمام فريق الأهلي الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، ويسعى لاعبو الأهلي أن يحققوا الفوز أمام غريمه والخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية جدير بالذكر فقد حقق الأهلي الفوز خلال الأربع مباريات الأخيرة في هذا الدوري جعلته يستعيد مكانه في المركز الثالث بعد أن أطيح به بعدما تعرض للخسارة خلال ثلاثة مباريات متتالية. الأهلي السعودي Vs النصر. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 20). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 . الملعب : الجوهرة المشعة . المعلقين : فهد العتيبي (KSA) + أحمد النفيسة (Dawri) . نتيجة مباراة الذهاب : النصر (0-2) الأهلي السعودي. موعد المباراة : في تمام الساعة الــ 8:20 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 7:20 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 7:20 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 7:20 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 7:20 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ 7:20 مساءاً بتوقيت لبنان .

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