اونلاين | تابع الاسطورة لبث المباريات مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر دوري بلس Yalla Shoot كورة ستار

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، ويخوض النصر مواجهة الأهلي بعد انتصاره في مباراة الجولة الماضية على فريق القادسية بنتيجة 3-1، في لقاء كان التعادل الإيجابي هو السائد فيها حتى الدقيقة 81 التي سجل فيها النصر الهدف الثاني قبل أن يضيف "سلطان الغنام" الهدف الثالث في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 6 نقاط، وكان النصر قد حقق بعد مرور 19 جولة 12 انتصار و4 تعادلات بينما تعرّض لـ3 هزائم.

بينما يخوض الأهلي مواجهة النصر بعد فوزه الكبير في مباراة الجولة الماضية على فريق الحزم بنتيجة 4-2، في لقاء انتهى شوطه الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن ينتفض الأهلي في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق "دجانيني تافاريس" في الدقيقة 50 والمهاجم السوري "عمر السومة" في الدقيقة 94، ليحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد مرور 19 جولة حقق خلالها الانتصار في 11 مواجهة والتعادل في 3 مناسبات بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

توقيت مباراة النصر والأهلي

-liv سيقام اللقاء على أرضية ملعب الجوهرة في الأوقات التالية: 8:20 مساءً بتوقيت السعودية، 7:20 مساءً بتوقيت مصر، 7:20 مساءً بتوقيت فلسطين، 7:20 مساءً بتوقيت الأردن، 7:20 مساءً بتوقيت سوريا، 7:20 مساءً بتوقيت لبنان، 7:20 مساءً بتوقيت العراق، 7:20 مساءً بتوقيت السودان، 8:20 مساءً بتوقيت اليمن، 7:20 مساءً بتوقيت ليبيا، 6:20 مساءً بتوقيت تونس، 6:20 مساءً بتوقيت الجزائر، 6:20 مساءً بتوقيت المغرب، 9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:20 مساءً بتوقيت البحرين، 9:20 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 8:20 مساءً بتوقيت الكويت، 8:20 مساءً بتوقيت قطر، 5:20 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8:20 مساءً بتوقيت جزر القمر، 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.