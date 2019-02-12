اونلاين | (الجوهرة المشعة) match الاهلي والنصر بث مباشر مشاهدة HD | الدوري السعودي للمحترفين لايف النصر والاهلي live

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(الجوهرة المشعة) match الاهلي والنصر بث مباشر مشاهدة HD | الدوري السعودي للمحترفين لايف النصر والاهلي liveتوافد جماهير نادي النصر والاهلي على ملعب اللقاء، حيث بدا حرص المشجعين على مرافقة ذويهم لحضور المباراة، وكذلك الأطفال الصغار.
وظلت حركة بيع التذاكر، مستمرة حتى قبل صافرة انطلاق المباراة بوقت قصير، وسط طوابير من راغبي حضور اللقاء.
ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، أما أهلي جدة يأتي ثالثًا برصيد 36 نقطة.
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