اونلاين | يلا شوت - كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر اليوم بطولة الدوري السعودي للمحترفين kora live

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تتجه أنظار محبي الكرة السعودية إلى متابعة مباراة الاهلي والنصر، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل النصر مباراة اليوم ضد أهلي جدة، وهو يحتل المركز الثاني في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط عن فريق الهلال صاحب الصدارة، ولعب النصر 19 مباراة حتى الآن انتصر في 12، وتعادل في أربع مرات، وتلقى ثلاث خسائر، وفاز الفريق في مباراة الجولة الماضية على القادسية بثلاثية مقابل هدف، ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز في الديربي لمواصلة الضغط على المتصدر.

بينما يخوض الأهلي المواجهة أمام النصر وسط تراجع مستوى الفريق ونتائجه هذا الموسم، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في لائحة الترتيب برصيد 33 نقطة جمعهم من 10 مباريات وثلاث تعادلات، وخمس هزائم، وكان أهلي جدة تغلب على فريق الباطن في الجولة الثامنة عشر بهدفين مقابل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويتطلع الأهلي الى تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

سوف يلعب المدير الفني للنصر روي فيتوريا بنفس النهج ويعتمد على طريقته المعتادة، وستكون كتيبة العالمي متاحة بكاملها في مباراة الاهلي اليوم لذلك يعول على براموس وأوفيني في الدفاع، وعبد الرزاق حمد الله في الهجوم، وفي خط الوسط الثلاثي أحمد موسى، يحي الشهري، نور الدين امرابط.

أما أهلي جدة، سيفقد خدمات مدافعه معتز هوساوي بسبب الإصابة، وسيخوض المدرب المؤقت يوسف عنبر اللقاء بالطريقة ذاتها التي خاض بها المباريات الماضية، حيث سيلعب بالثنائي بلولو دياز ومحمد آل فتيل في الدفاع، وخواردو، دي سواز، المقهوي، في الوسط، وعمر السومة وديجانيني في الهجوم.

عن كيفية مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر والقنوات الناقلة: السعودية الرياضية الأولى، الملعب : الجوهرة المشعة : المعلق فهد العتيبي، سيكون موعد اللقاء اليوم الأربعاء في تمام الـ 8:20 مساء بتوقيت السعودية، والـ 7:20 مساء بتوقيت مصر.