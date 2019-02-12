رياضة | تعرف على مباريات الخميس في الصعيد بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الخميس في الصعيد بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سبعة مباريات هامة، تشهدها الجولة الثامنة عشر، بدوري القسم الثاني، (مجموعة الصعيد، في الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل.

ويقترب فريق أسوان بقيادة المدير القني مجدي عبد العاطي، في التأهل رسمياً، للدوري الممتاز، إذ ينفرد بالصدارة، بفارق سبعة نقاط عن الصيف.

* الالمنيوم مع أسوان

يستضيف فريق الالمونيوم صاحب المركز السابع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 23 نقطة فريق أسوان المتصدر بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 41 نقطة، وشهد لقاءالدور الأول تفوق أسوان بهدف نظيف.

* الاعلاميين مع بنى سويف

يلتقي فريق الاعلاميين، الخامس، بقيادة جميل حلمي، برصيد 28 نقطة، على ملعبه، مع فريق نادي بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 34 نقطة، وكان فريق بنى سويف فاز في الدور الاول بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

* المنيا مع سوهاج

يستضيف فريق المنيا الذي يحتل المركز الثالث بقيادة ابراهيم صدقى، صاحب الـ 29 نقطة، نظيرة، فريق سوهاج التاسع بقيادة عصام مرعى برصيد 22 نقطة، وفاز المنيا بالدور الأول بهدفين مقابل هدف.

* التليفونات مع للتعدين

يواجه فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 28 نقطة، نظيره فريق النصر للتعدين صاحب المركز السادس بقيادة اشرف فيلكس برصيد 21 نقطة، وتعادل الفريقان بدون أهداف في الدور الأول.

* التحرير بأسوان مع ديروط

يلتقي فريق التحرير صاحب المركز الثاني بقيادة محمد عبد الله برصيد 16 نقطة، مع فريق ديروط صاحب المركز الثامن بقيادة عماد سمير برصيد 23 نقطة، وشهد الدور الأول تفوق ديروط بهدفين مقابل هدف .

* طهطا مع الفيوم

يحل فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر، بقيادة مجدى طلبه برصيد 16 نقطة، ضيفاً على نادي طهطا صاحب الركز العاشر بقيادة اسامه البلم، برصيد 18 نقطة، وكان التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة الدور الاول.

* الوليدية مع ناصر ملوي

يلعب نادي الوليدية، صاحب الترتيب الاخير بقيادة محمد سيد مانى، مع مركز شباب ناصر ملوي الذي يحتل المركز قبل الاخير بقيادة محمد هريدى، ويملك كلا الفريقان 10 نقاط، وكان الوليديه فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الاول.

- ترتيب المجموعة الاولى

1- أسوان 41 نقطة

2- بنى سويف 34 نقطة

3- المنيا 29 نقطة

4- التليفونات 28 نقطة

5- الإعلاميين 28 نقطة

6- النصر للتعدين 23 نقطة

7- الألومنيوم 23 نقطة

8- ديروط 23 نقطة

9- سوهاج 22 نقطة

10- طهطا 18 نقطة

11- الفيوم 16 نقطة

12- التحرير 16 نقطة

13- ناصر ملوي 10 نقاط

14- الوليدية 10 نقاط