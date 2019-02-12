رياضة | اتحاد الكرة: نقف على مسافة واحدة من كل الفرق ولا نجامل أحدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: نقف على مسافة واحدة من كل الفرق ولا نجامل أحدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إتحاد الكرة أنه يقف على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري المصري، ولا يجامل طرفًا على حساب طرف آخر، ويحرص دائمًا على إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في جميع المسابقات المحلية.

وأعلن مسؤولو الجبلاية رفضهم التام لحالة الإحتقان والهجوم المتبادل بين الأندية المصرية في الفترة الحالية، مؤكدين أن تلك الحالة قد تقود الكرة المصرية إلي كارثة حقيقية.

وطالب مسؤولو الجبلاية جميع الأندية بالهدوء والتعاون معه لإنهاء هذا الموسم دون أزمات، مؤكدًا أن مجلس الإتحا يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا يجامل أحدًا على حساب الآخر، ولا يهمه من يفوز بالدوري أو كأس مصر في الموسم الحالي.

وكان إتحاد الكرة أعلن اليوم الثلاثاء على مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري وكأس مصر، ليؤكد على حرصه على استكمال البطولات المحلية في الموسم الحالي، وأنه لا نية لإلغائها.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى مع بيراميدز فى الدوري يوم 18 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الاسماعيلي والزمالك بالدوري يوم 18 أبريل، ولقاء الزمالك مع بيراميدز يوم 22 من نفس الشهر.