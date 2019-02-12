رياضة | اتحاد الكرة يسترد هيبته: كل فريق سيخوض مؤجلاته قبل الدور الثانى إعمالا لتكافؤ الفرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يسترد هيبته: كل فريق سيخوض مؤجلاته قبل الدور الثانى إعمالا لتكافؤ الفرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إتحاد الكرة المصري موعد مباراة الأزمة بين الأهلي وبيراميدز في بطولتي الدوري وكأس مصر، مؤكدًا حرصه الدائم والمستمر على إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في البطولات المحلية.

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة كبيرة بخصوص مواعيد المباريات المؤجلة، بعد رفض نادي بيراميدز خوض مباراته ضد الأهلي في الدور الثاني للدوري الممتاز، قبل خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الدور الأول ضد الزمالك.

ومن جانبه أصدر مجلس الأهلي بيان رفض فيه استبدال أي مباراة له في الدوري الممتاز بمباراة أخري في كأس مصر

وأعلن إتحاد الكرة المصري أنه يقف على مسافة واحدة من كل أندية الدوري، ولا يجامل طرفًا على حساب طرف آخر، ويحرص دائمًا على إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، ولذلك قرر خوض كل فريق مؤجلاته قبل مباريات الدور الثاني.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى مع بيراميدز فى الأسبوع الـ 25 يوم 18 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير المقبل على استاد برج العرب

كما تقرر إقامة مباراة الإسماعيلى مع الزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى يوم 18 أبريل المقبل، وأجلت اللجنة إعلان الملعب الذى يستضيف اللقاء، ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم 22 أبريل المقبل فى الأسبوع الـ26 بالدورى على استاد الدفاع الجوى.