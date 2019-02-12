رياضة | اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدوري أو الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدوري أو الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولو إتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، حرص مجلس الجبلاية على استمرار كافة المسابقات المحلية في الموسم الحالي سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر، وأن لا يوجد أي نية لإلغاء أي من المسابقتين كما تردد في الوسط الكروي المصري خلال الأيام الماضية.

وأشار مسؤولو الجبلاية أن التزام مجلس الإدارة بضمان استمرارية بطولتي الدوري والكأس مع وضع اعتبار إقامة بطولة أفريقيا الصيف المقبل السبب الرئيسي فى المحاولات المستمرة من قبل لجنة المسابقات لإنهاء كل المباريات والأدوار فى البطولات المختلفة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أسباب منطقية لإلغاء المسابقتين

وحدد إتحاد الكرة مواعيد المباريات المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز فى الأسبوع الـ 25 يوم 18 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير المقبل على استاد برج العرب

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلى مع الزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى يوم 18 أبريل المقبل، وأجلت اللجنة إعلان الملعب الذى يستضيف اللقاء، ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم 22 أبريل المقبل فى الأسبوع الـ26 بالدورى على استاد الدفاع الجوى.

وبهذا يكون إتحاد الكرة قد أنهي كافة الشائعات المتداولة حول نية مجلس الجبلاية إلغاء مسابقتي الدوري وكأس مصر بالموسم الحالي، بسبب إنشغال مصر بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.