رياضة | اتحاد الكرة يقطع الطريق على المتربصين ويعلن مواعيد المؤجلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقطع الطريق على المتربصين ويعلن مواعيد المؤجلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إتحاد الكرة المصري الجدل الدائر بين الأندية المصرية وخاصة ثلاثي الصدارة في جدول الدوري المصري، (الزمالك، وبيراميدز والأهلي)، بخصوص مواعيد مبارياتهما معًا أو مواعيد المباريات المؤجلة.

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة كبيرة بخصوص مواعيد المباريات المؤجلة، ورفض نادي بيراميدز خوض مباراته ضد الأهلي في الدور الثاني للدوري الممتاز، قبل خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الدور الأول ضد الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى مع بيراميدز فى الأسبوع الـ 25 يوم 18 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير المقبل على استاد برج العرب، ويلتقى الفائز من الفريقين نادى حرس الحدود يوم 2 أبريل المقبل فى دور الـ8 بالبطولة.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلى مع الزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى يوم 18 أبريل المقبل، وأجلت اللجنة إعلان الملعب الذى يستضيف اللقاء، ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم 22 أبريل المقبل فى الأسبوع الـ26 بالدورى على استاد الدفاع الجوى.

وبهذا يكون إتحاد الكرة قطع الطريق على المتربصين بإلغاء بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر بالموسم الحالي.