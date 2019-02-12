رياضة | مدرب أياكس: لا نقبل بالخسارة أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس: لا نقبل بالخسارة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تين هاج مدرب أياكس أمستردام، أن فريقه ليس في لحظات جيدة لكن هذه كرة القدمن في بعض الأحيان يكون هذا وقت الخسارة لكن غداً هي المباراة التالية وعليهم النهوض لأن المواجهة صعبة وهم لا يقبلوا خسارة المبارايات لأنهم أياكس وعليهم إيجاد الحلول.

وقال مدرب أياكس أمستردام خلال مؤتمر صحفي: "مباراة الغد مهمة جداً بالنسبة لنا وعلينا التركيز عليها جيداً ، ضد بايرن لقد قدما أفضل أداء لنا على الإطلاق وأهم شئ غداً هو اللعب والإستمتاع أمام ريال مدريد ونحن لدينا الخيارات اللازمة".

وأضاف: "ريال مدريد لديهم تشكيلة رائعة وقد تحسنوا كثيراً في الأسابيع الأخيرة علينا أن نبحث عن حلول لإيقافهم ، ولكن أيضا أن نلعب بإسلوبنا الخاص هذا مهم".

وتابع: "هم يمرون بمرحلة أفضل بكثير مما كانوا عليها عند إجراء القرعة. لقد لعبوا مباريات رائعة ضد برشلونة وأتليتكو مدريد".

وواصل: "سيكون هذا تحدياً ضخماً لنا لأنك تلعب ضد الإسبان وبالتحديد ضد ريال مدريد الأبيض ، هم في حالة جيدة ونحن نعلم أننا يجب أن نحصل على أفضل النتائج ومنقد ما بوسعنا . هم لديهم إستراتجيات كثيرة ويعرفون كيفية تغيير مجريات اللقاء".

وأكمل: "سيحدث الكثير من التغيرات اثناء اللقاء أنا أوكد ذلك هم سيهاجمون مثلما تفعل فِرق النجوم ولكن يمكنهم الدفاع عند الضرورة هناك العديد من الشباب جنباً إلى جنب مع أصحاب الخبرة مثل راموس ، مودريتش ، كروس ، بنزيما. سيكون بالتأكيد تحدي كبير".

واستطرد: "بالنسبة ريال مدريد دائمًا ما كان واحدًا من أفضل الفرق في العالم في السنوات الأخيرة ، لقد كانو مُفضلين بعد إجراء القرعة ولا زالوا مفضلين ، سنحاول تقليل الفارق معهم".

وأردف: "دي يونج على ما يرام في الأسبوع الماضي كان لديه مشاكل لكنه استراح في الأيام الأخيرة وأعتقد أنه سيكون قادرًا على لعب المباراة بشكل مثالي".

وأشار بقوله: "إنه سعيد للقاء الغد مثلنا جميعا ، أتخيل أنه سيكون لديه دافع إضافي ، لدينا هذه المباراة مع ريال مدريد وأنا واثق من أن اللاعبين جاهزين 100٪ لتقديم الأفضل".

وكشف: "مدرسة ريال مدريد معروفة دائماً بإنتاجها للنجوم الرائعة ، فينسيوس هو واحد من أفضل المواهب الصغيرة والتي لديها كل شيء ليسطع نجمها . وقد أظهر ذلك في الأسابيع الأخيرة ولاسيما في نادي مهم مثل ريال مدريد".

واختتم: "لدينا مشاكل خاصةً في الدفاع بالإضافة إلى خمسة لاعبين مشكوك في مشاركتهم مقابل واحد في مدريد لكن دعونا لعب بأقصى ما لدينا . إذا كانت هناك مشكلة فسأضعها في الاعتبار".