رياضة | عاجل.. بيان من بيراميدز للرد على تعديلات اتحاد الكرة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من بيراميدز للرد على تعديلات اتحاد الكرة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز.
واضاف بيراميدز في بيانه: حيث تكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب اكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب، كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أي ناد.
وتؤكد إدارة نادي بيراميدز علي احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص
ونؤكد علي أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 18 أبريل موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز في الجولة الـ25 من مسابقة الدورى، كما تم تحديد يوم 28 فبراير موعداً لمباراة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز أيضا في دور الـ16.
وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عدة قرارات نظراً لإغلاق عدد من الاستادات التى ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلى للبطولة الأفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز، كالتالي:
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