رياضة | يوفنتوس: سنتعاقد مع ميسي في حالة واحدة فقط!

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه سيتجه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في حالة واحدة فقط.

وتحدث باراتيتشي قائلًا: يوفنتوس سيتجه للتعاقد مع ليونيل ميسي إذا رحل الأرجنتيني باولو ديبالا، سيكون ميسي بكل تأكيد الصفقة الأنسب لرحيل ديبالا، وبالنسبة لضم نيمار لا أعرف حقيقة.

وأضاف باراتيتشي: يوفنتوس يبيع اللاعب فقط في حال أراد الرحيل.

وكان اسم ديبالا ارتبط بقوة في الفترة الأخيرة بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن يوفنتوس كان نجح في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.