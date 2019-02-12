رياضة | بيريز: هكذا سيكون ريال مدريد في عام 2030

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز: هكذا سيكون ريال مدريد في عام 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "في عام 2030 ريال مدريد سيكون نادياً عصرياً ويعمل مع العالم الرقمي بشكل جيد جداً ونريد التوسع في هذه المجالات وان نتواصل مع مشجعينا في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل".
واختتم: "نريد امتلاك أفضل ملعب في العالم، سيكون البيرنابيو الجديد شيئاً رائعاً وسوف يساعدنا على التطور، نريد البقاء كأفضل نادي".
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